- Un cumplit accident de circulatie, soldat cu ranirea a trei persoane si avarierea mai multor autoturisme, a avut loc in aceasta dimineata in Timisoara, informeaza Observatornews . Accidentul s-a petrecut dupa ce unui sofer aflat la volan i s-a facut rau. Acesta a intrat pe contrasens, la intersectia…

- Un accident grav de circulatie s-a produs luni dupa-amiaza, intr-o intersecție din zona Calea Șagului, Timișoara. Un șofer a intrat cu mașina pe contrasens, ciocnindu-se cu o alta mașina. In urma impactului, mașina lovita a fost proiectata in doi oameni ce traversau regulamentar strada, potrivit site-ului…

- Soferul de 22 de ani, care a avut accident cu masina in timp ce transporta 12 migranti, din zona de frontiera spre Timisoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In urma accidentului, doua persoane au decedat, iar alte zece au fost ranite, potrivit news.ro. ”S-a retinut ca in data…

- Accident de circulație, vineri, la intersecția Caii Circumvalațiunii cu strada Coriolan Brediceanu. Un tanar de 22 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a traversat strada pe culoarea roșie a semaforului și a fost lovit de un autoturism. Atenție, imagini ce va pot afecta emoțional!

- In urma impactului, pietonul a fost aruncat in aer.Șoferul nevinovat nu a putut sa il evite, iar asta reiese și din imaginile surprinse de camere de supraveghere din zona.Testat cu aparatul etilotest, s-a dovedit ca șoferul mașinii nu consumase bauturi alcoolice.Pietonul, in schimb, avea o alcoolemie…

- Intervenție in premiera la o mașina electrica in flacari: Pompierii au racit bateriile scufundand autoturismul in apa Intervenție in premiera la o mașina electrica in flacari: Pompierii au racit bateriile scufundand autoturismul in apa Pompierii din judetul Timis au fost solicitati sa intervina, vineri,…

- Un accident grav s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, pe bulevardul Timișoara din Capitala. O șoferița a pierdut controlul volanului și a intrat pe șina de tramvai. In urma impactului cu tramvaiul, femeia de 50 de ani și pasagerul din dreapta, de 23 de ani, au fost raniți grav, informeaza Antena3 . Un…