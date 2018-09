Stiri pe aceeasi tema

- Un vrancean de 45 de ani a fost amendat, conform legii 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, dupa ce a fost depistat, pe DN 2B, transportand deseuri feroase fara a detine documente de provenienta.

- Un cetațean indian, in varsta de 47 de ani, a fost prins baut la volanul unui autoturism Ford, inmatriculat in Maramureș. Acesta a fost oprit intrafic, duminica, pe raza localitații Bumbești-Jiu. Veerappan s-a ales cu dosar penal. „In weekend, polițiști din cadrul Politiei Orasului…

- Ancheta a Politiei la Varlaam, dupa ce, miercuri seara, un urs a fost gasit prins intr-un gard de plasa si sarma ghimpata. La fata locului au intervenit jandarmii din cadrul Postului Montan Nehoiu care au fost solicitati de catre seful Ocolului Silvic Gura Teghii. Efectivele ajunse la fata locului au…

- Jandarmii din cadrul Postului Montan Nehoiu au fost solicitati de catre șeful Ocolului Silvic Gura Teghii sa intervina pe raza localitații Varlaam, dupa ce un urs a fost gasit prins intr-un gard de plasa și sarma ghimpata. Efectivele ajunse la fața locului au asigurat zona pentru a nu risca ranirea…

- Potrivit purtatorului de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biris, solicitarea de interventie a fost facuta în jurul orei 19.00, iar la fata locului s-au deplasat atât un echipaj de pompieri, cât si unul de cadre medicale, cu o ambulanta, scrie Agerpres. "A fost o…

- O echipa de arheologi greci a descoperit, intr-un monument funerar roman din insula Sikinos, mormantul aproape intact al unei femei de vita nobila, ingropata cu bijuteriile sale din aur, in urma cu 1.800 de...

- O echipa de arheologi greci a descoperit, intr-un monument funerar roman din insula Sikinos, mormantul aproape intact al unei femei de vita nobila, ingropata cu bijuteriile sale din aur, in urma cu 1.800 de ani, potrivit Reuters.

- La data de 30 iunie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat, de 44 de ani, din Vintu de Jos, județul Alba, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei in cursul aceleiasi zile. Din cercetari a rezultat ca, in timp ce se afla in incinta…