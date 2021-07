Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii din comuna argeseana Costesti sunt banuiti de maltratarea si uciderea a doi caini. Minorii au 12 și 14 ani, iar acum sunt cercetați de polițiști. Detalii care va pot afecta emoțional.

- A fost finalizata ancheta privind cauzele incendiului de la Spitalul de Copii din Iași. Experții Inspectoratului pentru Situații de Urgența au luat in calcul cele mai posibile doua cauze de la care ar fi pornit flacarile ce ingrozeau acum aproape o luna.

- Cei doi dictatori comuniști, Nicolae și Elena Ceaușescu au avut trei copii. Valentin, primul, Zoia al doilea copil și Nicu, venit al treilea pe lume. Conform unor declarații date de Ion Gheorghe Maurer, primii doi copii nu ar fi fost ai lui Nicolae Ceaușescu. Maurer facea aceste afirmații in cartea…

- Maria, o tanara mama a patru copii, a venit astazi la Acces Direct pentru a-și povesti drama. Femeia susține ca a ajuns in pragul disperarii din cauza concubinului ei și ca ar fi fost batuta și amenințata, dupa ce barbatul ar fi banuit-o ca l-ar fi inșelat. Risca sa ramana cu toții pe drumuri? Detalii…

- Parizerul Martinel Mortadella a fost retras de pe piața dupa ce producatorul german a avertizat ca ar putea fi contaminat cu metale grele, din cauza defectarii unor mașini de pe linia de producție. ”Saptamana trecuta, joi, producatorul german a retras benevol doua articole - Martinel Mortadella de pasare…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. (UPDATE 18:19) Cinci persoane, printre care patru copii, toți fiind pasageri, au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident produs astazi in apropiere de localitatea Fundul Galbenei, raionul Hincești. Potrivit poliției, un șofer de 21 de ani a intrat…

- Doi pedofili, condamnați la INCHISOARE, dupa ce ar fi abuzat 7 copii in doi ani, in Iulius Mall. ORORILE la care ii supuneau Doi pedofili, condamnați la INCHISOARE, dupa ce ar fi abuzat 7 copii in doi ani, in Iulius Mall. ORORILE la care ii supuneau S-a facut dreptate, intr-un bun sfarșit. Doi angajati…