Doi patiseri romani din Tottenham fac senzatie la Channel 4 UK

Doi patiseri romani din Tottenham, George si Geanina Ursache, proprietari la Prestige Patisserie in Tottenham, din Nordul Londrei, au ajuns in semi-finala competitiei "The Great British Bake Off", transmisa de Channel 4.Cei doi romani, sot si sotie, s-au mutat din Romania in Anglia in 2009, iar in 2016 au deschis patiseria Prestige, care a devenit unul dintre cele mai populare business-uri romanesti din Nordul Londrei, scrie Discovering Tottenham, povesting detalii intr-un interviu luat celor doi romani.