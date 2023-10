Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat luni, dupa ce Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina au semnat atacul Opozitiei la CCR pe masurile fiscale, ca se intreaba daca acesti doi parlamentari, fosti PNL, au sentimentul apartenentei la acest partid. ”Cred ca singuri s-au exclus”, a mai spus…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Stroe, a declarat luni despre ascensiunea AUR ca ”scorul luat de acest partid ultra extremist, populist, prorus, teoretic nu i-ar permite accesul la putere”, pentru ca partidele de pe locul doi si trei ar putea forma o majoritate parlamentara si ca, in opinia sa, ”concursul…

- Pachetul de masuri fiscale asumat de guvernul Ciolacu este criticat și de fostul judecator CCR Augustin Zegrean. ”Sunt lucruri care nu trebuiau scrise in aceasta lege(…)Sunt multe probleme pe care si eu le-as fi atacat”, a mai spus Zegrean. „Pe fond, sigur ca sunt multe probleme pe care si eu le-as…

- USR si Forta Dreptei au atacat la CCR legea privind masurile fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament. Documentul este semnat si de catre doi parlamentari liberali, Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina. Cei care au semnat sesizarea catre CCR sustin ca legea este „neconforma…

- Purtatorul de cuvant al PNL, despre o schimbare din functie a ministrului de Finante: Marcel Bolos a avut si are toata sustinerea partiduluiPurtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri, despre o schimbare din functie a ministrului de Finante, ca Marcel Bolos a avut si are toata sustinerea…

- Ministrul Finantelor a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca nu va creste cota de TVA prin planul de masuri fiscale pregatit de Executiv. ”Nu va creste. (..) Acest plan pe care il critica toata lumea tine in viata aceste mari avantaje ale sistemului fiscal, 19% TVA si…

- ”Discutiile cu Comisia vor cuprinde elemente deja amintite public, primul dintre ele, posibilitatea de e reduce sau a modifica acea tinta de deficit bugetar si de a agrea un plan de masuri fiscale si de reducere a cheltuielilor”, a afirmat, miercuri, Ionuț Stroe, dupa sedinta conducerii PNL cu ministrii…

- Calin Ile, presedintele de onoare al Federatiei Industriei Hoteliere din Romania a declarat luni ca o posibila majorare a TVA in turism la 19% ar alimenta din nou migratia catre zona gri si neagra a economiei. El a aratat ca evaziunea fiscala e o realitate in Romania si in turism, astfel ca trebuie…