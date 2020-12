Stiri pe aceeasi tema

- Victima agresiunii, muncitorul roman David, s-a intors acasa de sarbatori, din Olanda. Dar, dupa doua saptamani de carantina, patronul agenției Reyhan i-a cerut sa revina la job și sa returneze mașina firmei, pe care i-o imprumutase pentru a merge in Romania. Au urmat amenințarile cu Poliția. Romanul…

- Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene in timpul marsului de protest organizat sambata la Paris impotriva unui proiect de lege privind "securitatea globala", dupa ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor politiei, au ridicat baricade si au aruncat cu pietre, informeaza Reuters…

- Casa lui Dani Mocanu a fost percheziționata miercuri dis de dimineața de polițiști și agenți ai trupelor speciale, iar manelistul a filmat, cu camerele de supraveghere, momentul cand oamenii legii intra in casa. Apoi a postat imaginile pe Facebook, unde a facut și un comentariu.Perchezițiile au urmat…

- Sanda, o ruda din familia tinerei, a declarat, in direct, la Romania TV ca Sabina nu a mai trecut pe acasa de sase luni, lasandu-si fiul de opt ani in grija familiei. "Acum doua luni de zile, ea ne-a trimis un mesaj pe telefon sa vina sa bage copilul inapoi la scoala unde l-a inscris. A spus…

- Vicepremierul Raluca Turcan indeamna oamenii sa sesizeze Politia in cazul in care vecinii organizeaza evenimente private cu participarea mai multor persoane decat prevad reglementarile guvernului pentru situatia actuala de pandemie. Ea spune ca amenzile nu reprezinta un scop in sine, dar ajuta la cresterea…

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni seara, ca oamenii pot sesiza politia in cazul in care vecinii organizeaza evenimente private cu participarea a 30 de persoane, incalcand astfel decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, statuata prin hotarare de guvern, potrivit agerpres.ro.…

- Un pacient in varsta de 58 de ani, inginer de meserie, a luat legatura cu reporterii Turnul Sfatului pentru a povesti prin ce a trecut dupa ce a fost confirmat cu noul coronavirus și a fost nevoit sa mearga la spital. Omul, asimptomatic, atrage atenția asupra inexistenței condițiilor de așteptare la…

- Nu mai departe de vineri seara, Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a lasat de inteles ca Romania ia in calcul introducerea unui nou lockdown, asa cum s-a intamplat in prima parte a anului. "Noi am zis ca vom merge pe ideea masurilor zonale sau regionale, dar…