Tragere la sorţi pentru tineret

Echipa națională Under 21 a României își va afla joi, 2 februarie 2023, adversarii din preliminariile Campionatului European 2025, găzduit de Slovacia. Tragerea la sorți are loc la sediul UEFA de la Nyon, cu începere de la ora 10:00. Tricolorii Under 21 vor începe în septembrie un nou drum spre turneul final. Selecționata de tineret a… [citeste mai departe]