- Tot mai mulți romani cauta obiective turistice in Germania, aceasta țara fiind, in acest moment, pe locul al treilea in topul destinațiilor preferate de romani. Bugetul mediu cheltuit de un turist roman in Germania a fost, in anul 2021, de 589 de euro. Conform datelor Organizației Germane pentru Turism,…

- In data de 26 aprilie 1986 s-a produs explozia reactorului 4 de la Centrala Atomoelectrica Cernobil. Autoritațile comuniste de la București au aflat cu intarziere despre ce s-a intamplat. Abia la cinci zile de la incident, oficialitațile s-au intrunit și au decis primele masuri, arata o serie de documente…

- O romanca intoarsa recent din Germania a starnit controverse dupa ce a explicat intr-o filmare, publicata pe o retea de socializare, de ce a luat aceasta decizie. Femeia are mai multi ani petrecuti departe de tara, dar a decis sa revina acasa, in Bucuresti, „orasul asta imputit”.In mesajul, devenit…

- Copiii de gradinița și elevii vor incepe viitorul an școlar 2022 -2023 in prima zi de luni din septembrie, pe 5. Structura aduce insa aduce și cateva schimbari majore. Pentru prima data, anul școlar nu va mai fi structurat pe semestre sau trimestre, ci pe 5 module a cateva saptamani intercalate cu patru…

- Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. – 22 octombrie – 30 octombrie 2022 – 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 – Vacanța de Craciun * cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, pana vineri, 3 februarie…

