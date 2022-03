Stiri pe aceeasi tema

Majoritatea extremistilor care au plecat din Germania pentru a ajunge Ucraina sa lupte impotriva Rusiei s-au intors, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne, transmite Reuters.

Ministerul Apararii din Ucraina susține ca prizonierii de razboi ucraineni sunt abordați pentru a lupta pentru forțele ruse, din cauza nevoii urgente de a reface unitațile epuizate din regiunea de sud-est a Rostov.

Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul unu mondial, a promis, duminica, un ajutor financiar fostului jucator ucrainean Serghei Stahovski, care s-a alaturat trupelor ucrainene pentru a lupta impotriva armatei rusa, informeaza AFP, scrie AGERPRES.

Fortele ucrainene anunta ca duc "lupte crancene" cu trupele rusesti la Nikolaiev, in sud, si Cernigau, in nord, a anuntat statul major ucrainean pe Facebook.

Un numar estimat de 100 de persoane din Scotia s-au inscris pentru a sprijini lupta impotriva invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina, potrivit unor surse oficiale, citate joi de DPA.

O serie de ucraineni cu experiența in operațiuni de lupta conform legii marțiale sunt eliberați din arest, toate sancțiunile fiind ridicate de la aceștia, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in discursul sau.

Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la 352 de morti si peste 1.600 de raniti in Ucraina, au anuntat duminica seara autoritatile de la Kiev, in timp ce Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari.

Dupa ce Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa puna Fortele de disuasiune ale armatei ruse in regim special de alerta de lupta, atacurile in Ucraina continua in mai multe direcții.