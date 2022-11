Doua persoane din judetul Mures au fost arestate preventiv dupa ce, timp de sapte ani, si-ar fi obligat sase dintre copii sa cerseasca in municipiul Sibiu. Unul dintre parinti a fost sanctionat, in Sibiu, de 165 de ori pentru apelarea in mod repetat la mila publicului si pentru ca si-a indemnat copiii minori sa cerseasca, […] The post Doi parinți din Mureș si-au obligat copiii sa cerseasca pe strazile din Sibiu, timp de sapte ani. Au fost amendați de 195 de ori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .