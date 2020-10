Stiri pe aceeasi tema

- Parintii au depus o solicitare la secretariatul unitatii de invatamant prin care au explicat cauzele pentru care minorii nu vor mai merge la cursuri pana la inceputul anului scolar viitor. "Subsemnatii..., in calitate de parinti ai elevilor...., inscrisi in clasa a V-a si a III-a la Scoala 25 Galati…

- Ziarul Unirea Petiție a unui grup de parinți, pentru modificarea orarului școlar: „Este inuman sa ținem copiii 8 ore la școala cu masca pe fața” Pe un grup al unei rețele de socializare, a aparut o petitie, inițiata de parinții unei clase din cadrul Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, care cer modificarea…

- Mai multi parinti au semnat un memoriu in care cer ca cei mici sa fie primiti la scoala fara masca pe protectie. Ei isi motiveaza intentia prin faptul ca cei mici nu pot respira cum trebuie si ca nu inteleg cum trebuie lectiile predate.

- Pentru o fetita din Romania inceputul anului scolar a fost unul traumatizant. In momentul in care a aflat ca fiica lui nu e lasata sa intre in scoala, tatal a inceput sa tipe si sa faca scandal. "Nu exista niciun fel de pandemie! Pana acum, cand s-au jucat in parc nu a fost nevoie sa poarte…

- ”Cum adica sa ii interzica la copil dreptul la respirație normala? Sa il puna sa stea ore inregi pe scaun? Cum adica sa nu interacționeze??n JOS MASCA!!! Vrem normalitate pentru copiii noștri! Ei nu reprezinta un risc! Azi cand i-am vazut cu maști, am plans!” sunt doar cateva din gandurile și revolta…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre purtatul maștii de catre elevi, in contextul in care școala incepe peste patru zile. Arafat a declarat ca elevul care refuza sa poarta masca trebuie sa fie dat afara din clasa și sa stea pe hol."La inceput va fi greu sa impui regulile. Dar regulile trebuie impuse,…

- Medicul Alexandru Rafila a declarat la Digi24 , referindu-se la maștile pe care le vor purta copiii la școala, ca ele trebuie adaptate ca dimensiune și chiar personalizate daca se poate. „Am vazut proiectul de ordin. Copiii vor purta masca la școala. Separatoare, masca… Știți care este problema? Masurile…