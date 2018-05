Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Statele Unite. O femeie din New York a fost condamnata la inchisoare pe viața, dupa ce a injunghiat mortal o fetita de sase ani si un baietel de doi ani, pe care ii avea in grija.

- RTB House, companie globala care ofera servicii de retargeting bazate pe deep learning pentru advertiserii online, a anuntat extinderea operatiunilor in Statele Unite, cu trei noi birouri in Boston, Chicago si New York, principalul hub in America.

- Partidul Democrat american a intentat vineri o actiune in justitie impotriva Rusiei, a campaniei presedintelui Donald Trump si WikiLeaks, sustinand ca acestea au colaborat pentru a influenta alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, relateaza Reuters si dpa.Partidul Democrat sustine,…

- Un judecator din New York a decis ca Arabia Saudita poate fi data in judecata pentru atacurile din Statele Unite din 11 Septembrie 2001. Familiile celor ucisi sustin ca Arabia Saudita a fost implicata in seria de atacuri coordonate.

- Laura Lavric va primi 10.000 E de la sora care a facut-o prostituata, dupa aproape cinci ani petrecuti prin tribunale. Decizia nu este definitiva. In cadrul emisiunii ”Acces direct” de la Antena 1, Ecaterina Traian a acuzat-o pe solista de muzica populara ca s-a prostituat in America pe bani, parfumuri…

- Productia THE WANDERERS, Vanatorul de spirite - un thriller supernatural cu ARMAND ASSANTE, LIOR ASHKENAZI, RALUCA APRODU si RAZVAN VASILESCU - cucereste America intr-un parcurs de festivaluri care incepe la New York in aceasta saptamana.