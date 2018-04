O femela de urs panda a fost surprinsa alaturi de puiul ei intr-o inregistrare video rara, realizata cu ajutorul camerelor cu infrarosu intr-o regiune din provincia Sichuan din China, conform reprezentantilor unei rezervatii naturale, citati duminica de Xinhua. Cele doua exemplare de panda pot fi admirate in scurta inregistrare video realizata in regiunea Laoyashan din rezervatia nationala naturala Wolong. In inregistrarea video cu durata de un minut se observa puiul de panda care merge prin padure si se joaca langa mama lui in zapada. Cercetatorul Li Sheng de la Facultatea de Stiinte Naturale…