Doi pădurari din Maramureș, atacaţi în timp ce patrulau. Agresorii le-au lovit autoturismul cu bâte şi i-au ameninţat Doi padurari din judetul Maramures au fost atacati de persoane necunoscute in timpul serviciului, iar politistii au deschis o ancheta pentru ultraj. Agresorii le-au lovit autoturismul cu bate si i-au amenintat. "Politistii din Moisei au fost sesizati de catre un barbat de 42 de ani, prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca a fost atacat

