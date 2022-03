Doi pacienți răniți în bombardamentele din Kiev au fost tratați la Iași. Astăzi au fost transferați spre Israel Doi pacienți care au suferit rani grave in urma bombardamentelor rusești asupra Kievului au fost transferați vineri seara cu ambulanța la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași. Dupa ce au fost ingrijiți doua zile, au fost transferați catre un centru de trauma din Israel.Cei doi pacienți care au venit cu ambulanțe separate dinspre zona Kievului au 19 și 44 de ani. Aceștia le-au spus medicilor ca au fost raniți in urma bombardamentelor din preajma capitalei Ucrainei. Ambii prezinta fracturi multiple la picioare. „Am primit cu doua ambulanțe cei doi pacienți, care au fost aduși de la un spital… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

