Doi pacienți pozitivi Covid-19 au decedat, sunt 76 decese în Neamț Alți doi pacienți care erau confirmați infectați cu coronavirus au decedat la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Este vorba de un barbat in varsta de 78 de ani și unul de 67 de ani, amandoi avand și alte boli cronice și care au decedat in week-end. Pana astazi, 25 august, numarul celor cu Covid care au murit a ajuns la 76 de persoane, dintre cele 1.965 de confirmate infectate din județul Neamț. Din datele oficiale furnizate de Direcția de Sanatate Publica Neamț, sunt 1.175 de persoane vindecate și externate din cele doua spitale suport Covid-19 din județ. C.I. The post Doi pacienți pozitivi… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

