Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri de meningita cu virusul West Nile au fost confirmate la Braila, fiind vorba despre un barbat de 71 de ani si o femeie de 86 de ani, cei doi aflandu-se la ATI, cu o forma severa de boala, cu evolutie nefavorabila. Directia de Sanatate Publica Braila a informat Institutia Prefectului cu privire…

- Situație alarmanta in mai multe regiuni din Italia, dupa ce numarul celor infectați cu virusul West Nile s-a dublat intr-o singura saptamana si a ajuns la 105. Cele mai multe cazuri sunt in regiunea Veneto, la Padova.

- In ultimele zile numarul mureșenilor bolnavi de COVID a crescut substanțial și numai in ultimele 24 de ore au fost confirmate peste 300 de cazuri noi. La Spitalul Clinic Județean Mureș sunt internați in acest moment 34 de pacienți cu COVID in cele doua secții de boli infecțioase, iar pentru 10 dintre…

- Deși am ieșit de cateva luni din starea de alerta și oficial s-ar fi putut spune ca am depașit restricțiile cauzate de pandemia care a durat doi ani, virusul continua sa iși faca resimțita prezența.

- In ultimele 24 de ore, a crescut numarul cazurilor de infectare cu coronavirus, dar și numarul pacienților spitalizați și internați la terapie intensiva. Astfel, sunt 4.107 cazuri noi, 1.693 de pacienți spitalizați, dintre care 101 la ATI.

- Aproape 100 de persoane cu COVID-19 sunt internate la terapie intensiva Foto: Arhiva. În unitatile sanitare sunt internate 1.547 de persoane cu COVID-19, cu 105 mai multe fata de ziua precedenta, a informat Ministerul Sanatatii preluat de Agerpres. La ATI sunt tratati…

- Doi pacienti diagnosticati cu COVID 19 sunt internati in sectia de terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Astfel, in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta mai sunt disponibile alte 25 de locuri. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- Sa fim obiectivi si sa nu acuzam organizatorii desi conform legii acestia sunt responsabili pentru tot ceea ce se intampla pe tot parcursul evenimentului, dar nu-i putem acuza de ceea ce consuma participantii chiar daca este cunoscut faptul ca festivalurile sunt in general asimilate si cu consumul…