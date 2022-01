Doi pacienți infectați cu varianta Omicron sunt la terapie intensivă Doi bolnavi de COVID-19 confirmați cu tulpina Omicron sunt in terapie intensiva. Pacienții sunt vaccinați, dar sufera de afecțiuni cronice grave. In total, dintre cele 183 de persoane confirmate cu Omicron in Romania, 30 sunt in spital. „Din cazurile pe care le cunoaștem – 183 cazuri secvențiate – 30 dintre acestea sunt spitalizate și doua sunt chiar in ATI, fiind vorba de 2 persoane cu boli cronice importante”, a spus Adriana Pistol, șefa INSP, conform Digi24. Ea a adaugat ca dintre cazurile de infectare cu Omicron, unele persoane sunt vaccinate, iar unele nu. The post Doi pacienți infectați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

