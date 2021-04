Doi pacienți au primit prin transplant câte un rinichi de la un donator cadaveric In cursul nopții precedente, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” au fost realizate doua transplanturi de rinichi in urma prelevarii organelor de la un donator aflat in moartecerebrala. Au fost efectuate transplanturile cu numarul 16 și 17 din acest an. Unul dintre primitori este un pacient in varsta de 50 de ani din Focșani care se afla in programul dedializa din anul 2018, iar al doilea primitor este o femeie in varsta de 43 de ani din Suceava, care se afla in programul de dializa din anul 2006. Aceasta suferea de nefropatie de reflux, o afecțiune urologica congenitala. Ambele intervenții s-au… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Clinic ‘Dr. C. I. Parhon’ au efectuat inca doua transplanturi de rinichi in urma prelevarii organelor de la un donator aflat in moarte cerebrala, a informat vineri, purtatorul de cuvant al institutiei, dr. Ionut Nistor. Potrivit sursei citate, in cursul noptii de joi spre vineri…

- La Iasi va fi inagurat primul Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife. Secția va funcționa in cadrul Spitalului de Neurochirurgie „Prof.univ.dr.N.Oblu” din Iași și reprezinta o noutate in materie de intervenții chirurgicale. Pacienții vor putea fi operați fara bisturiu. “Suntem…

- Un barbat depistat pozitiv și internat in șecția ATI in stare grava la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, a decis sa se externeze, susținand sus și tare ca nu crede in Covid. Medicii sunt sceptici in ceea ce privește șansele sale de supraviețuire. Un pacient pozitiv din Iași a plecat din ATI, susținand…

- Un barbat din Iasi, in varsta de 68 de ani, a ajuns in stare grava la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iasi, la inceputul saptamanii, fiind diagnosticat si cu COVID. Dupa trei zile la Terapie Intensiva, barbatul a cerut sa plece acasa, iar medicii se asteapta sa revina in stare foarte grava la…

- Un numar impresionant de operații de transplant au avut loc la spitalul „Dr.C.I.Parhon” din Iasi. Șapte persoane care se aflau pe lista de așteptare au primit o noua șansa la o viața normala. Rinichii au venit de la trei persoane aflate in moarte cerebrala și unul de la un donator viu. Purtatorul de…

- Zece transplanturi renale au fost facute, de la inceputul acestui an, la Spitalul Dr. C.I. Parhon din Iași, iar șapte dintre acestea au fost efectuate in ultimele șase zile. In toate cazurile a fost vorba despre pacienți tineri. Anul trecut s-a facut un numar-record de transplanturi la Spitalul Clinic…

- Ministerul Dezvoltarii a semnat marti trei contracte de finantare, in valoare totala de peste 2 milioane de euro, in cadrul programelor de cooperare teritoriala Romania – Ucraina si Romania – Republica Moldova, pentru modernizarea sistemului medical de urgenta, achizitionarea unor echipamente pentru…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 3 contracte de finantare, in valoare totala de peste 2 milioane de euro, in cadrul programelor de cooperare teritoriala Romania - Ucraina si Romania - Republica Moldova, pentru modernizarea sistemului medical de urgenta,…