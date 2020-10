Stiri pe aceeasi tema

- Doi ofiteri de politie au fost retinuti pentru cercetari privind savarsirea unor fapte de coruptie si alte infractiuni, in cadrul dosarului in care au fost efectuate 30 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Vaslui si Brasov, pentru destructurarea unei grupari de criminalitate organizata. "Ofiterii…

- Doi ofiteri de politie au fost retinuti pentru cercetari privind savarsirea unor fapte de coruptie si alte infractiuni, in cadrul dosarului in care au fost efectuate 30 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Vaslui si Brasov, pentru destructurarea unei grupari de criminalitate organizata. Dupa…

- Doi polițiști au fost reținuți dupa perchezițiile de joi intr-un dosar de criminalitate organizata. Cei doi sunt banuiți ca au sprijinit activitatea unei grupari de crima organizata și au incercat sa intervina in pretinsa mușamalizare a unei tentative de omor, transmite Mediafax.Dupa perchezițiile…

- Procurorii DIICOT au efectuat, joi, 30 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Vaslui si Brasov, intr-un dosar de criminalitate organizata, in care erau implicate mai multe persoane, printre care si ofiteri de politie. "Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Poliția Capitalei a prezentat situația incidentelor semnalate in București in ziua alegerilor locale. Sunt 90 de incidente semnalate, din care 37 nu au fost confirmate. Pentru 18 dintre acestea s-au deschis dosare penale. De asemenea, au fost inregistrate noua sesizari dupa inchiderea votului, privind…

- Cinci moldoveni au fost extradați din Republica Ceha și doi din Ungaria, cu un avion militar ceh. Potrivit unui comunicat emis de Poliție, procedura de extradare a avut loc in punctul de trecere Aeroportul Internațional Chișinau și a fost organizata de ofițerii Direcției Cooperare

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au efectuat 16 perchezitii domiciliare pe raza judetului Gorj, Ilfov si municipiului Bucuresti.

- Opt reținuți intr-un dosar privind obtinerea ilegala de permise auto Foto: Arhiva. Opt persoane au fost retinute si 26 plasate sub control judiciar, într-un dosar privind obținerea ilegala de permise auto, dupa ce anchetatorii au destructurat o grupare formata din cetațeni români…