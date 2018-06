Doi oameni raniti grav pe DN1B

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Bucov, pe DN1B, produs marți dimineața. Patru persoane au fost ranite, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit cu putere. Traficul in zona este restricționat pe cate o banda pe sens. Din primele informații, polițiștii din cadrul IJP Prahova susțin ca accidentul…

- Carosabilul umed și neatenția au facut victime la primele ore ale dimineții. Un tanar de 28 de ani și-a pierdut viața, iar alți patru oameni au fost raniți in doua accidente grave produse astazi pe șoselele din Buzau. Primul accident a fost anunțat in jurul orei 07:30, pe E85. Potrivit polițiștilor,…

- O coliziune dintre doua autoturisme a trimis pe mainile medicilor cinci persoane, unul dintre raniti fiind preluat de la locul accidentului cu un elicopter al SMURD, semn ca starea acestuia este mai grava decat a celorlalte victime. Impactul dintre cele doua masini a avut loc duminica in jurul pranzului,…

- S-a vazut ca Piata Victoriei a fost plina, sambata seara, pe durata mitingului PSD. Iar cifrele indica faptul ca au fost in jur de 430.000 de oameni in apropierea Guvernului. Estimarea confirma, practic, asteptarile lui Liviu Dragnea, de dinaintea mitingului din 9 iunie, cand facea referire la “cateva…

- Caz grav intr-o localitate buzoiana. Trei oameni au fost atacati de albine, sambata dimineata, doua persoane pierzandu-si viata. Unicul supravietuitor a primit ingrijiri de urgenta de la personalul medical de la ambulanta, fiind dus apoi la spital. Din cate a precizat in urma cu scurta vreme primarul…

- Atat cadrele medicale, cat si politistii au intervenit, in dimineata acestei prime zile a saptamanii, la locul unui accident de circulatie in care au fost implicate nu mai putin de patru autovehicule. Nedoritul eveniment rutier a avur loc pe DN72A Targoviste – Voinesti, in Priseaca, judetul Dambovita,…

- O masina a intrat într-un grup de oameni în orasul Münster, din vestul Germaniei, ucigând si ranind mai multe persoane, anunta BBC. Din primele informatii ar fi vorba de un atac terorist.

- Pericol public pe șoseaua care șerpuiește pe langa lacul de acumulare Siriu. In gropile aparute se vede pur și simplu haul! Administratorii șoselei au facut nenumarate sesizari la compania care administreaza infrastructura. Pana acum nu au primit niciun raspuns.