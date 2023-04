Stiri pe aceeasi tema

- „Doua corpuri fara viata” au fost gasite in noaptea de duminica spre luni in daramaturile cladirii aruncate in aer de o explozie la Marsilia, in sudul Frantei, au anuntat pompierii, scrie AFP.

- Cel putin 68 de persoane au murit dupa ce un avion cu 72 de oameni la bord s-a prabusit, duminica, langa aeroportul Pokhara din centrul Nepalului. Era un zbor de doar 27 de minute, de la Kathmandu la Pokhara, relateaza AP. Cel putin un martor afirma ca a auzit oameni cerand ajutor de sub daramaturi.…