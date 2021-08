Totodata, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 50 de noi cazuri de COVID-19, din care unul este din randul cadrelor medicale.Din cei 50 de noi infectati, 16 sunt in Timisoara, cate patru in Lugoj, Giroc si Sacalaz, cate trei sunt in Ghiroda, Denta si Mosnita Noua, doua in Dumbravita si cate unul in alte 11 localitati.In spitale sunt 54 de bolnavi internati cu COVID-19, iar 12 sunt in sectiile ATI.Rata de infectare pe 14 zile este de 0,18 la mia de locuitori, iar in Timisoara este de 0,24. Comuna Gavojdia are cel mai ridicat indice de infectare cu SARS-CoV-2 din judet, ajungand la 1,71 la mie.