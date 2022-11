Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp ISU Harghita a transmis ca s-a produs o explozie, neurmata de incendiu, la o casa de locuit, in Baile Tușnad. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu 2 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD, precum și 2 echipaje…

- Angajații ISU Harghita intervin luni seara in Baile Tușnad, unde s-a produs o explozie intr-o casa. Doi barbați sunt raniți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- La Seul, capitala Coreei de Sud, 151 de oameni au murit, cei mai mulți dintre ei calcați in picioare, dupa o busculada de proporții creata la o petrecere de Halloween, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Nu se știe inca de la ce a pornit busculada, dar una dintre teorii este ca un grup mare de oameni…

- O busculada petrecuta la o petrecere de Halloween din localitatea Itaewon, Coreea de Sud s-a soldat cu cel puțin 120 de morți și peste 100 de raniți, relateaza Sky News, care citeaza autoritațile locale. Victimele au fost strivite de mulțimea uriașa mare care se impingea pe o strada ingusta in timpul…

- Sapte persoane au fost ucise in urma unei explozii produse la o benzinarie in nord-vestul Irlandei, a anuntat sambata politia locala. De asemenea, politia a mai indicat ca opt persoane au fost spitalizate, in timp ce "cautarea altor victime continua".

- Salvatorii mehedințeni au fost mobilizați de urgența pentru a interveni in ajutorul victimelor unei explozii. Informații de ultima ora indica faptul ca o deflagrație s-a produs pe șantierul naval Orșova, pe o nava aflata in reparație, conform realitatea.net. Potrivit aceleiași surse, trei oameni au…

- Saisprezece persoane au murit si 29 au fost ranite dupa ce un camion ramas fara frane a intrat in multime intr-un oras din sud-estul Turciei, a anuntat sambata ministrul turc al sanatatii, potrivit AFP. Cel puțin 32 de persoane au murit sambata in sud-estul Turciei, in doua evenimente rutiere.