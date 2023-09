Doi oameni, atacați de un câine pe stradă în București Doua persoane din Bucuresti au fost atacate de un metis de Brac in Sectorul 6. Persoanele erau la plimbare cu cainii lor. Politistii Sectiei 22 au cerut ajutorul echipajelor ASPA, care au capturat animalul.”Doua persoane si cainii acestora au fost atacate duminica, 10 septembrie, de un caine care circula liber pe bd. Ghencea din Sectorul 6. Echipajul de interventie ASPA, sesizat de politistii sectiei 22 Politie, a capturat in siguranta cainele si l-a transportat la un adapost ASPA”, a transmis, marti, ASPA. Sursa citata a precizat ca, in urma verificarilor, s-a stabilit ca animalul are proprietar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

