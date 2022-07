Doi bebeluși in stare grava au fost preluați de la Iași și transportați de urgența la Pisa cu o aeronava pentru a fi salvați. Cei doi bebeluși au venit pe lume cu malformații grave. Ei au sub o luna și au fost transportați cu o aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane, specializata pentru misiuni medicale. Aeronava a decolat, marți, din Baza 90 Transport Aeroport din Otopeni, transmite Ziarul de Iași. Bebelușii sunt insoțiți de o echipa medicala, formata din specialiști din cadrul SMURD și Baza 90 Transport Aerian, care ii monitorizeaza in timpul zborului pana la Pisa, Italia. The post…