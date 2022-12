Doi notari din București, reținuți de DNA pentru că eliberau ilegal certificate de moștenitor Doi notari din București și alte cinci persoane, sunt urmarite penale intr-un dosar legat de eliberarea ilegala a unor certificate de moștenitor catre persoane care nu aveau aceasta calitate. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 decembrie 2022, a inculpaților: SECELEANU LIDIA SIMONA, notar public, in sarcina careia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:– luare de mita (doua fapte),– fals intelectual,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 decembrie 2022, a inculpatilor:Seceleanu Lidia Simona, notar public,…

- Șeful Poliției Municipiului Dej, Marton Elek, cercetat de DNA Cluj pentru patru fapte, a fost plasat sub control judiciar. Va reamintim, comandantul Poliției Municipiului Dej, Marton Elek a fost reținut, ieri, pentru 24 de ore , fiind cercetat de DNA Cluj pentru savarșirea a patru fapte:– abuz in serviciu…

- Șeful Poliției Municipiului Dej, Marton Elek, cercetat de DNA Cluj pentru patru fapte, a fost plasat sub control judiciar. Va reamintim, comandantul Poliției Municipiului Dej, Marton Elek a fost reținut ieri, pentru 24 de ore , fiind cercetat de DNA Cluj pentru savarșirea a patru fapte:– abuz in serviciu…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a urmatorilor inculpați: LIVIU NICOLAE DRAGNEA, la data faptelor președintele Consiliului Județean Teleorman, pentru…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați, unul dintre ei fiind LIVIU NICOLAE DRAGNEA, la data faptelor președintele Consiliului Județean…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a urmatorilor inculpați: LIVIU NICOLAE DRAGNEA, la data faptelor președintele Consiliului Județean Teleorman, pentru…

- Mai multi angajati ai Politiei Locale Iasi, care la date faptelor aveau functii de conducere, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru mai multe fapte de coruptie. Dosarul vizeaza construiorea, presupus nelegala, a mai multor imobile in municipiul Iasi. A fost trimis in judecata si un registrator…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Persoana fizica, administrator in fapt al SC Romeco International Service Company SRL, in sarcina…