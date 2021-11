Acționarii Complexului Energetic Oltenia vor numi in ședința de joi doi noi șefi. Este vorba de numirea a doi noi membri in Consiliul de Supraveghere. Structura respectiva de conducere are doua posturi vacante. Un loc a ramas vacant dupa incetarea mandatului unuia dintre membri, iar ar doilea este liber dupa ce Vasile Marin a decis sa renunțe la mandatul pe care il primise la conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO), respectiv in Consiliul de Supraveghere al companiei. Acționarii vor dispune incetarea mandatului ca urmare a renunțarii la acesta. Ulterior, se va trece la numirea a doi noi…