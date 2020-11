Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de jumatate de an de la preluarea mandatului de rector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Tudorel Toader are o echipa completa de prorectori, completata in urma unui loc ramas vacant si al unei demisii. In sedinta Senatului Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC)…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” (UNAGE) au organizat luni, 26 octombrie 2020, incepand cu ora 11, ceremonia aniversara comuna care a celebrat implinirea a 160 de ani de la inființarea celor doua instituții. La eveniment, care a avut…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) se alatura evenimentului european Erasmus Days, care va avea loc in perioada 15 – 17 octombrie 2020 și care vizeaza promovarea Programului Erasmus și a valorilor europene precum ecologie, solidaritate și incluziune sociala și invațare online. Cu aceasta…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat miercuri, 30 septembrie 2020, festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021, care a avut loc in Aula Magna „Mihai Eminescu” incepand cu ora 11. La eveniment au participat prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC, prorectorii și…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a inceput reabilitarea cladirii turn de la Stațiunea Biologica Marina „Prof. Dr. Ioan Borcea” din Agigea, unde au loc lucrari de reabilitare termica și refuncționalizare in vederea modernizarii imobilului și extinderii capacitații de cazare. „Stațiunile…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a caștigat o finanțare de peste 14 milioane de lei pentru implementarea proiectului de reabilitare a corpului O, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, apel „Creșterea relevanței invațamantului terțiar universitar in relație cu piața forței…

- Alexandru Toader, baiatul lui Tudorel Toader, rectorul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fost ministru al Justiției, va coordona din toamna acestui an disciplina ”Drept civil. Partea generala. Persoanele”, la Facultatea de Drept din cadrul aceleiași universitați. Unii dintre colegi acuza…

- Scandalurile se țin lanț de fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, dupa ce a revenit la Iași, unde ocupa funcția de rector al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.Acuzațiile scandaloase vin din propria ograda pe care o pastorește de atata vreme din funcția de decan sau de rector.…