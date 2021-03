Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din Onesti, judetul Bacau, iar apoi i-a injunghiat. Ambele victime au murit, una in apartament, cealalta la spital. Politistii au intervenit in forta si l-au impuscat pe agresor, acesta fiind ranit. IPJ Bacau a prezentat filmul evenimentelor…

- Un barbat a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din Onesti, judetul Bacau, iar apoi i-a injunghiat. Ambele victime au murit, una in apartament, cealalta la spital. Politistii au intervenit in forta si l-au impuscat pe agresor, acesta fiind ranit. Totul a plecat dupa ce atacatorul a…

- Luare de ostatici cu final tragic la Onesti, judetul Bacau. Un barbat a sechestrat, apoi a injunghiat doi muncitori care lucrau in apartamentul sau. Unul dintre muncitori a murit pe loc, iar al doilea a decedat la spital. Si agresorul este la spital dupa ce a fost impuscat.

- Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul…

- UPDATE: Doi muncitori care lucrau la renovarea unui apartament din Onești, județul Bacau, au fost omorați de fostul locatar, suparat ca fusese evacuat de acolo prin decizie judecatoreasca. Barbatul de 60 de ani a sunat la Poliție sa anunțe ca i-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Baie de sange la Onești, județul Bacau, unde un barbat a luat ostatici doi muncitori! Acesta i-a injunghiat, inainte de patrunderea trupele speciale. Unul a murit, altul este in stare grava, iar atacatorul este impușcat, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO. știre in curs de actualizare…

- Doi barbati care au obtinut, prin santaj, 300.000 de lei de la o persoana pe care au amenintat-o ca vor publica imagini compromitatoare au fost prinsi in flagrant, duminica. Sapte persoane au fost duse la audieri, la o sectie de politie din Bucuresti, in acest caz, scrie news.ro . „La data de 8 decembrie…

- Un numar de 15 persoane din judetele Suceava, Neamt si Iasi au fost retinute intr-un dosar de contrabanda de tigari in urma in urma a 85 de perchezitii efectuate, vineri, de politistii din Vaslui, anunta, sambata, IGPR, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, in urma perchezitiilor domiciliare…