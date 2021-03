Doi muncitori au fost uciși de un bărbat care i-a luat ostatici. Agresorul a fost împușcat de polițiști Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul ca a pierdut apartamentul și revenea […] The post Doi muncitori au fost uciși de un barbat care i-a luat ostatici. Agresorul a fost impușcat de polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

