Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in jurul orei 11:45, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata cu privire la producerea unui accident de munca in zona Parang, soldat cu ranirea a doi muncitori. Din primele verificari, se pare ca cei doi barbați efectuau lucrari de mentenanța la telescaunul Parang, aflandu-se in deplasare…

- Un tanar de 26 de ani a alunecat ieri, 23 iunie, de pe o stanca din apropierea Manastirii Saharna și a cazut in gol de la o inalțime de 30 de metri. Tanarul a fost preluat și transportat la Spitalul raional Rezina.

- Solistul de muzica ușoara, Florin Decuseara, s-a stins din viața in urma unui accident de munca, dupa ce a cazut de la zece metri inalține. Acesta avea 46 de ani. A murit Florin Decuseara Cantarețul Florin Decuseara a murit vineri seara, dupa mai multe zile de covalescența. El a cazut de la metri inalțime,…

- Florin Decuseara, un cantareț indragit de la Cernavoda, a avut parte de un accident devastator. Acesta a fost dus la spital de urgența, dupa ce a cazut de la inalțime in timp ce era la munca. Medicii ii dau șanse minime de supraviețuire Florin Decuseara a suferit un accident grav de munca, dupa ce a…

- Un barbat de 26 de ani a cazut, joi, de pe un pod aflat pe santierul Drumului Expres Craiova Pitesti, de la o inaltime de aproximativ noua metri, victima fiind transportata la spital, informeaza News.ro.Politistii au fost sesizati, joi, in jurul orei 09.

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din Arad, a ajuns in stare grava – luni seara – la Unitatea de Primire Urgența (UPU)... The post Barbat de 59 de ani operat de urgența la Spitalul Clinic Județean Arad dupa ce a cazut de la 6 metri inalțime appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Inspectia Muncii a finalizat controalele efectuate la nivel național pe santierele de constructii cladiri, lucrari de geniu civil si lucrari speciale de constructii. Campania nationala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor…