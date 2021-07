Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia care a dat alarma de grad zero in Constanța a fost stins in aproximativ 3 ore. Din pacate, deflagrația s-a soldat cu un deces și 5 raniți, muncitori care se aflau cel mai aproape de locul exploziei. Dupa stingerea incendiului s-a știut cu exactitate…

- Explozia urmata de incendiu produsa, vineri la pranz, la Rafinaria Petromidia a provocat groaza printre angajați care au incercat ingroziți sa scape de pericol. La Petromidia au mers, pentru a coordona intervenția, atat șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (ISU), cat și șeful Departamentului…

- Cei 12 muncitori, intre care și trei femei, izolați in mijlocul apelor, in județul Vrancea, au fost salvați. Niciunul dintre ei nu prezinta probleme de sanatate. Operațiunea de evacuare a durat aproximativ 2 ore. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența, date fiind condițiile periculoase…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan reclama modul in care jandarmii și polițiștii au intervenit intr-un local din Bucuresti, in care politicianul lua masa impreuna cu familia sa. “Astazi, am fost cu familia intr-un loc, am mai fost in trei locuri, pentru ca am avut intalniri, și m-am bucurat de aceasta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, vineri, organizarea a patru evenimente test/pilot in domeniul cultural, in spațiu inchis, in limita participarii a maximum 70% din capacitatea spațiului. Primul spectacol va incepe in doar 2 ore, la Opera Naționala din București. Astfel,…

- Rata de infectare in Capitala a scazut marti sub 1,5 la mia de locuitori, iar joi Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar putea decide noi masuri de relaxare, daca trendul se mentine descendent. Conform datelor DSP Bucuresti, marti, rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

