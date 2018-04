Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se inrautațește. Daca sambata am avut in București temperaturi maxime de 18 - 19 grade, incepand cu ora 20:00, vantul a inceput sa se intensifice in Capitala. La rafala, s-a ajuns la 50 - 55 km/h. Minima de duminica dimineața va fi de cel mult 2 grade Celsius.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Dupa ce, in ultimele patru luni, a fost itinerata la mai multe instituții din județ, expoziția de fotografie documentara „Barladul – capitala militara” va fi vernisata și la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”. Miercuri, 14 martie, de la ora 11, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”…

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Crima derulata in dimineața zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-un apartament din zona Unirii din Capitala, ascunde o poveste ceva mai complicata. Potrivit primelor informații, un italian a ucis un roman in urma unei altercații . Libertatea a aflat insa intreaga poveste din spatele incidentului care…