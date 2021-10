Doi motociclisti din Negresti-Oas, raniti intr-un accident in Maramures (Foto) Duminica, 3 octombrie, in jurul orei 11.00, polițiștii Postului din Sarasau au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.N. 19. O femeie de 41 de ani din Berbești, aflata la volanul unui autoturism, condus din direcția Sighetu Marmației inspre Sapanța, in localitatea Sarasau, a intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

