- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1D Urziceni-Ploiești, in apropierea localitații Fulga, județul Prahova, s-a produs un accident rutier intre un tractor și doua motociclete, soldat cu ranirea celor doi motocicliști, ce sunt evaluați medical. Traficul…

- Doi oameni au fost raniți in urma unui accident rutier produs duminica pe Autostrada Soarelui. Traficul pe sensul de mers catre București este ingreunat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate in accidentul produs pe Autostrada…

- Traficul rutier este blocat, marti seara, pe DN 2, in judetul Suceava, dupa ce un camion a derapat.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Suceava-Siret, la kilometrul 471, in apropierea localitatii Balcauti, judetul Suceava, un autotren a derapat si…

- Traficul rutier este blocat, duminica, pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, in orașul Miercurea Sibiului, din județul Sibiu, dupa un accident intre doua mașini și un TIR, potrivit Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe A1 Sibiu - Deva, localitatea Miercurea…

Patru autoturisme și un tir au fost implicate intr-un accident produs vineri pe o șosea din județul Vrancea.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca pe DN 2, in localitatea Golești, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier, noteaza Mediafax.

- O mașina s-a rasturnat pe șosea și traficul este ingreunat, anunța autoritațile. Accidentul a avut loc luni, pe DN1.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Otopeni, pe sensul de mers catre Ploiești, s-a produs un accident…

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza poleiului, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 227, pe sensul catre Boița, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate sase autoturisme, anunța Rador.

- Patru persoane au fost ranite joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti - Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti - Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…