Doi morţi şi un rănit în Dâmbovița într-un accident pe DN 71, între un autoturism şi un TIR Accident pe DN 71, sambata, in localitatea damboviteana Doicesti, dupa o coliziune intre un TIR si un autoturism, in urma caruia au murit doua persoane, iar o alta a fost ranita, informeaza ISU Dambovita. „La locul accidentului au fost gasite trei victime, dintre care doua incarcerate. Au fost demarate imediat manevrele de descarcerare ale celor doua persoane prinse in autoturism, acestea fiind extrase in scurt timp si predate echipajelor medicale. Toate victimele au fost gasite inconstiente. Pentru doi barbati, pasageri in autoturism, a fost declarat decesul, iar a trei a victima, un barbat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

