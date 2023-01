Doi morţi şi trei răniţi, după ce un autocar și o mașină s-au ciocnit în Ialomița. Traficul, restricționat pe DN2 Accidentul rutier s-a produs marți dupa-amiaza pe DN2, in zona localitatii ialomitene Movilita, potrivit unui comunicat al ISU Ialomița, citat de Agerpres. Un autoturism si un autocar in care se aflau 16 pasageri s-au ciocnit la intrarea in Movilița. In urma impactului, doua persoane care au ramas blocate in autoturism au suferit rani grave, iar echipajele medicale au declarat decesul. Este vorba despre șoferul mașinii, un barbat in varsta de 61 de ani, si o femeie de 57 de ani. De asemenea, trei dintre persoanele aflate in autocar, constiente, cooperante si neincarcerate, au fost evaluate la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut marți dupa-amiaza pe raza localitații Movilița, pe DN2, in județul Ialomița.A intervenit Detașamentul de pompieri Urziceni cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD.In accident au fost implicate un autoturism, un autocar…

- Doua persoane au decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii ialomitene Movilita, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Doua persoane au decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii ialomitene Movilita. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, in eveniment au fost implicate un autoturism si un autocar, in cele doua autovehicule fiind in total 18 persoane. In urma…

- Un accident grav s-a produs marți dimineața, in a treia zi de Craciun, in județul Brașov. Doi oameni și-au pierdut viața. Alte doua persoane au fost transportate la spital, fiind ranite, in urma impactului rutier dintre o mașina și un TIR. Conform informațiilor venite de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, produs joi dimineata intre Slobozia si Urziceni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A Slobozia-Urziceni, intre localitațile…

- O persoana a murit si alte este resuscitata in urma unui accident rutier inregistrat, joi dupa-amiaza, pe Drumul National 2A, in apropiere de Giurgeni.Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) informeaza ca soferul unui autoturism a lovit doua persoane care traversau pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1 București-Ploiești, in zona localitații Potigrafu, județul Prahova, un autobuz in care se aflau 48 de pasageri a lovit o bovina, aceasta fiind proiectata pe a doua banda, moment in care a fost lovita de un alt autoturism.In…

- Doua persoane au murit și alte patru au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, marti, pe DN 5, in judetul Giurgiu, informeaza News.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, marti, ca pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in apropierea localitatii Plopsoru,…