Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean.

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Rușii au atacat cu rachete orașul ucrainean Dnipro, unde cel puțin 9 oameni au fost raniți din cauza avarierii unui bloc de locuințe. Atacul rușilor a vizat și cartierul general al Serviciului de Securitate al Ucrainei din Dni

- Un corespondent de razboi al agentiei ruse de stiri RIA a fost ucis si alti trei jurnalisti rusi au fost raniti sambata intr-un bombardament in apropierea liniei de front din regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie news.ro.Ministerul…

- Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta, marti seara,…

- Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Atacul a venit in momentul in care președintele Volodimir Zelenski…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.Exploziile au ucis și ranit persoane și au deteriorat infrastructura civila, au declarat…