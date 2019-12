Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie inainte de Craciun pe stil nou. Doua persoane au murit, iar alte sapte sunt ranite, intre care una in coma, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de un copac, in localitatea Poienari, județul Neamț.

- TRAGEDIE… Un groaznic accident s-a petrecut aseara, in jurul orei 2.00, in localitatea Poienari, județul Neamț, cu noua victime, toate din județul Vaslui. Microbuzul care ii aducea acasa, din Londra, inmatriculat in Vaslui a parasit partea carosabila și s-a izbit violent de niște copaci. Doua persoane…

- Doi barbati au murit si sapte au fost raniti, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in copacii de pe marginea soselei, in judetul Neamt. Cele noua persoane, cu varste intre 29 si 51 de ani, veneau de la Londra si se indreptau catre Vaslui. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie…

- Un grav accident rutier cu victime incarcerate s-a produs in noaptea de 22 spre 23 decembrie, la ora 01:50, pe DN 15D, in localitatea Poienari. In eveniment a fost implicat un microbuz de transport persoane ce venea de la Londra cu destinatia Vaslui.

- Tragedie in Neamț, inainte de Craciun! Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, dupa ce un microbuz plin de pasageri care venea din Londra și se indrepta spre Vaslui s-a izbit puterni de mai mulți copaci. In urma impactului, doua persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost ranite.

- Accidentul deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Poenari din județul Vaslui. Autoritațile au decanșat planu roșu dupa ce șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului și a intrat in mai mulți copaci de pe marginea drmului. Din cele noua persoane, pasagere in microbuz,…

- Doi oameni au murit pe loc și 7 au fost raniți in urma unui accident rutier produs astazi, in localitatea Poienari, județul Neamț. Ca urmare a accidentului rutier produs pe DN 15D, la nivelul județului a fost pus in aplicare Planul Roșu de intervenție. In accident a fost implicat un microbuz in care…

- Accident cumplit, azi-noapte, in județul Neamț, la Poienari. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție dupa ce un microbuz in care se aflau noua persoane a intrat in niște arbori de pe marginea drumului. Doi oameni au murit pe loc. Ceilalți au ajuns la spital cu rani grave.