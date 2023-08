Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor prezentate duminica de Ministerul Sanatații, din cei 58 de raniți in urma exploiei de la Crevedia, Dambovița, opt au fost externate, 2 transferate la Bruxelles și 2 la Milano, in timp ce alți 8 vor lua calea Germaniei, Austriei și Norvegiei.

- In Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti au ajuns 31 de pacienti dintre care 5 intubati ca urmare a exploziei care a avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita.Potrivit reprezentantilor unitatii sanitare, in acest moment, sunt internati 26 de pacienti, dintre care 3 intubati."Toti…

- Sindicatul Europol a publicat duminica, 27 august, o fotografie cu unul dintre pompierii raniți in exploziile de la stația de GPL din localitatea dambovițeana Crevedia, insoțita de un mesaj in care critica situația in care se gasește sistemul sanitar pentru o asemenea deflagrație.„Suntem alaturi de…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- UPDATE 8:10 Ministrul Sanatații a precizat ca Germania este gata sa preia o parte dintre raniți de la Crevedia, prin mecanismul european de protecție civila. Pe de alta parte, mai mulți pacienți sunt in stare atat de grava incat nu pot fi transportați.UPDATE 8:00inisterul Afacerilor Interne (MAI) a…

- Trei explozii au avut loc aseara la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Deflagratiile au fost urmate de un incendiu masiv si un bilant nedorit: un mort si 58 de raniti. Dintre raniti, peste 20 sunt pompieri, unii in stare grava. Prima explozie s-a produs in momentul in care angajatii…

- Președintele a reacționat pe Facebook dupa șirul de explozii petrecut sambata seara la Crevedia, in județul Dambovița, in urma carora o persoana a murit și alte zeci au fost ranite. ”O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat…