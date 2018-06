Stiri pe aceeasi tema

- Trei accidente s-au produs in doar o jumatate de ora pe DN1 in dupa-amiaza zilei de joi, 28 iunie, in zona curbelor de la Persani, pe raza judetului Brasov. Doua persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 231+500, in localitatea Persani, judetul Brasov, a avut loc accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, care au intrat in coliziune frontala ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.…

- Doi tineri au murit, iar alte patru persoane, cu varste intre 14 și 24 de ani, au murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul și un pod, din cauza vitezei prea mari, pe un drum din județul Timiș, transmite corespondentul Mediafax.Accidentul rutier…

- Statistica ingrijoratoare! Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, de la inceputul anului și pana la data de 3 iunie 2018, adica in aproximativ 5 luni, pe raza județului s-au inregistrat 106 accidente grave din care au rezultat 22 de morți, 102 raniți grav și 42 raniți ușor. …

- Cinci persoane au cazut, miercuri dimineața, in bazinul stației de epurare de la Insuraței, județul Braila din care doua au decedat. Din cei 5, 4 sunt angajații stației de epurare iar cel de-al 5-lea om...

- Doua accidente rutiere s-au produs, duminica, aproape in acelasi timp, in judetul Suceava. Primul eveniment rutier a avut loc pe DN 2, la Darmanesti, si s-a soldat cu un mort si doi raniti, dupa ce trei masini s-au ciocnit. Pe DN 17, la Ilisesti, s-au izbit un autoturism si un autocar in care nu…

- Soferul care a provocat accidentul de marti, de pe DN25, in judetul Galati, soldat cu trei morti si sapte raniti grav, este preot. Accidentul de pe DN 25 este al treilea incident rutier produs in ultimele sase luni in judetul Galati, in care este implicat un preot.

