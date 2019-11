Doi morţi şi patru răniţi după ce patru maşini s-au ciocnit pe E85 Doua persoane au murit si patru au fost ranite, sambata, dupa ce patru masini s-au ciocnit pe DN 2 (E85) in zona Sima, judetul Vrancea. Potrivit IPJ Vrancea, accidentul s-a produs pe DN2, dupa ce conducatorul unui autoturism care se deplasa pe banda de langa acostament, a prins acostamentul la trecerea pe langa un microbuz care circula pe banda de langa ax , dupa care a intrat in coliziune fata - spate cu un autovehicul cu remorca, care a fost proiectat pe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua trenuri s-au ciocnit frontal in Bangladesh, in dimineața de marți, ucigand cel puțin 15 oameni și ranind mai mult de 40, transmit oficialii, potrivit channelnewsasia.com. Accidentul a avut loc atunci cand un tren care se indrepta spre orasul port Chittagong s-a ciocnit frontal cu un tren care se…

- Un barbat a murit si alte trei persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, la limita judetelor Bacau si Vrancea. Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, sambata dimineata, pe DN 2, in zona localitatii Sascut,…

- Un barbat a murit si alte trei persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, la limita judetelor Bacau si Vrancea. Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, sambata dimineata, pe DN 2, in zona localitatii Sascut,…

- Ploi de o intensitate "fara precedent" au traversat centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica, scrie news.ro. Citeste si Vine CEL MAI PUTERNIC CICLON. Meteorologii avertizeaza ca nu am avut asa ceva in ultimele decenii Oamenii au fost ingropati in alunecarile de…

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini care a avut loc, duminica, intre localitațile Balțați și Targu Frumos din județul Iași, transmite Mediafax.

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini care a avut loc, duminica, intre localitațile Balțați și Targu Frumos din județul Iași.Potrivit IPJ Iași in urma impactului dintre doua mașini au fost ranite șase persoane, dintre care patru au murit. Citește…

- Unul dintre cele mai grave accidente de circulație ale ultimilor ani s-a produs sambata dimineața, pe o șosea din Ialomița, in urma unei ciocniri frontale dintre un microbuz de pasageri și un TIR. Zece persoane au decedat pe loc, iar alte șapte au fost ranite, unele dintre acestea fiind in stare grava.…

- Un accident grav a avut loc luni dimineața, pe DN11. Cinci oameni au fost raniți dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit in judetul Bacau. Cinci oameni au fost raniti, luni dimineața, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit in judetul Bacau. Potrivit informațiilor obținute, unul dintre soferi…