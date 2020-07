Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte patru sunt date disparute in Mexic dupa trecerea furtunii tropicale Hanna, care a provocat inundatii in nord-estul tarii, au anuntat luni reprezentantii Protectiei Civile, citati de AFP, potrivit Agerpres.Cele doua victime sunt o femeie si fiica ei, luate de…

- Trei furtuni tropicale amenința Statele Unite și Insulele Caraibe. Este vorba despre uraganul Hanna, in Golful Mexicului, uraganul Douglas așteptat in Hawaii și furtuna tropicala Gonzalo, in Atlantic, scrie CNN, citat de digi24.ro.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 38 sunt date disparute in urma unor viituri produse marti in provincia indoneziana Sulawesi de Sud, au anuntat echipele de interventie, citate de Xinhua. Revarsarea unui rau, in urma ploilor abundente, a dus la inundarea unei regiuni din districtul…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 16 sunt date disparute dupa ce o inundatie masiva a lovit un mic sat din Nepal miercuri seara, au declarat responsabili locali citati de DPA. Inundatiile provocate de muson au facut ca apele raului Bhotekoshi sa creasca, maturand o duzina de case…

- Cel putin 30 de persoane au murit, iar altele sunt date disparute dupa ce un feribot a naufragiat in Bangladesh, informeaza cotidianul Le Figaro.Feribotul Morning Bird, la bordul caruia erau aproximativ 50 de persoane, a fost lovit de o alta nava in portul Sagarghat si s-a scufundat, potrivit…

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit sudul Asiei in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 84 persoane si pagube uriase. Autoritatile din India si cele din Bangladesh au pus la adapost peste 3 milioane de persoane.

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit sudul Asiei in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 15 persoane si pagube uriase. Autoritatile din India si Bangladesh au pus la adapost peste 3 milioane de persoane.

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit sudul Asiei in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 15 persoane si pagube uriase. Autoritatile din India si Bangladesh au pus la adapost peste 3 milioane de persoane.