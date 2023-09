Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs joi noaptea, iar victimele sunt doi barbati cu varste de 20 si 70 de ani. Niciun suspect nu a fost arestat dupa acest incident, a anuntat politia suedeza.Unul dintre cei ucisi joi noaptea era tinta atacatorilor, in timp ce a doua victima si cei raniti erau simpli trecatori. Politia…

- Doua persoane au fost ucise și doua ranite dupa un atac armat intr-un bar din Suedia. Incidentul a avut loc la Sandviken, la 162 km nord-vest de Stockholm, scrie News.ro. Doi barbati, de 20, respectiv 70 de ani, au murit vineri din cauza ranilor suferite in urma unui atac armat care a avut loc joi seara,…

- Atacul a fost comis in seara zilei de joi, 21 septembrie, intr-un bar orașul Sandviken, aflat la 162 de kilometri nord-vest de capitala suedeza Stockholm, relateaza agenția Associated Press, citata de News.ro.Un barbat in varsta de 20 de ani și un altul, de 70 de ani, au murit vineri din cauza ranilor…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, duminica, in Ungaria, in timpul unui show aviatic. Doi oameni au murit, iar alți patru au fost raniti, au anuntat autoritatile ungare. „Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat. Ambii si-au pierdut viata”, a precizat,…

- Zona de centru a Marocului, regiunea Marrakech, a fost zguduita vineri noaptea de un seism cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter. Sambata dimineața, potrivit unui prim bilanț, erau inregistrați deja 632 morți și 329 raniți, dintre care 51 se afla in stare foarte grava. Reporteri ai agenției France…

- Incidentul a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe autostrada 55, in comitatul Boise, statul american Idaho, dupa ce un autobuz școlar care transporta 30 de copii din tabara de vara YMCA s-a rasturnat, informeaza ABC News. In urma impactului, 11 au fost raniți mai grav, dintre care 7 sunt in stare critica,…

- Mai multe impuscaturi in timpul unei petreceri in Baltimore (Maryland, SUA) s-au soldat duminica noaptea cu doi morti si 28 de raniti, dintre care trei sunt in stare critica, a declarat seful interimar al politiei locale, Richard Worley, citat de agentia EFE. Impuscaturile s-au produs in timpul unei…

- ”O persoana, din nefericire, a murit”, anunta o purtatoare de cuvant a Parcului Grona Lund - care a fost evacuat -, Cecilia Bjorling.Noua persoane au fost ranite si spitalizate - inclusiv copii -, a anuntat intr-o conferinta de presa CEO-ul Grona Lund, Jan Eriksson.”Este o zi trista”, a declarat el…