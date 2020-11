Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din orașul canadian Quebec a arestat un barbat, dupa un atac soldat cu doi morți și cinci raniți în noaptea de Halloween, scrie Guardian. Anterior, poliția provinciei anunțase ca este în cautarea unui barbat îmbracat în haine medievale și înarmat cu o arma…

- Micul oras canadian Asbestos, situat in provincia Quebec, a decis ca are nevoie de un alt nume si sa renunte la actuala denumire, care inseamna „azbest” in limba engleza, noteaza BBC. Orasul aflat la...

- Cel putin 14 oameni au murit si 15 sunt raniti grav dupa ce un avion al Air India care transporta 191 de pasageri si membri ai echipajului a parasit pista la aterizarea pe aeroportul din Kozhikode, in vestul Indiei, si s-a rupt in doua, a anuntat politia, citata de AFP, potrivit Agerpres."Pot…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

