Doi morți și 4 răniți într-un accident, pe Autostrada București-Pitești. Traficul este blocat. Intervine elicopterul SMURD Autostrada București Pitești este blocata la aceasta ora din cauza unui grav accident rutier care a avut loc in dreptul localitații Poenari pe sensul spre București. Doua mașini și o autoutilitara au fost implicate. Șase persoane au fost ranite, din pacate doua nu au supraviețuit leziunilor foarte grave.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

