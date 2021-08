Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale, informeaza Agerpres . Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane. Explozia…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan,...

- Explozia a avut loc intr-un cartier rezidențial din din orasul chinez Shiyan, provincia centrala Hubei. Deflagrația a ucis 11 persoane si a ranit alte 37, aflate in stare critica, a relatat duminica postul de stat CCTV, transmite Reuters. Echipele de salvare au scos de sub daramaturi peste 100 de persoane,…

- Un grav accident rutier a avut loc in regiunea Sverdlovsk din Rusia. Sase persoane au murit, iar 15 au fost ranite, dupa ce un autobuz a intrat in plin intr-o multime de oameni dintr-o statie. Victimele aflate in stare grava au fost duse cu elicopterul in spitalele din Ekaterinburg.

- Un accident bizar s-a produs in Rusia, in orasul Sankt Petersburg. Un autobuz articulat a lovit un stalp și a ramas suspendat. Pasagerii unui autobuz din Rusia nu vor uita prea curand experiența traita. Autovehiculul in care se aflau a patruns pe trotuar, unde a lovit in plin un stalp, pe care a ramas…