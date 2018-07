Copilul pleacă în tabăra. Ce-i pui în bagaje?

Copilul pleaca in tabara? Iata cateva sfaturi oferite de site-ul articlesbase.com. 1. Faceti bagajele impreuna In acest fel va asigurati ca cel mic va fi in stare sa-si impacheteze tot pentru intoarcere. 2. Împachetati cate o pereche de sosete si una de chiloti pentru fiecare zi de tabara. Pe langa tricouri si bluze, mai puneti o haina groasa si cel putin doua perechi de pantaloni lungi.… [citeste mai departe]