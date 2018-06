Stiri pe aceeasi tema

- "Confirmam ca s-a produs un accident implicand un avion (de tip) Magnus eFusion echipat cu unul dintre motoarele noastre electrice", a declarat pentru AFP conducerea Siemens, cu sediul la Munchen. Cauzele accidentului, care a avut loc pe 31 mai, sunt necunoscute. Grupul german a hotarat, ca o "masura…

- La cateva zile de la accidentul petrecut marti, 22 mai, soldat cu 9 morti in apropiere de Budapesta, au aparut noi detalii cutremuratoare despre soferul care a provocat tragedia. Barbatul care se afla la volanul microbuzului se numeste Petru Kalau, avea 25 de ani, din orasul Tarnaveni fiind un pericol…

- Un accident în care a fost implicat un microbuz românesc s-a soldat cu 7 morți, în apropierea orașului Budapesta, Ungaria. Conform datelor preliminare obținute de reprezentanții MAE, în urma accidentului, șapte persoane, pasageri ai microbuzului,…

- Un avion militar algerian s-a prabusit, miercuri, langa aeroportul Boufarik, situat la circa 30 de kilometri sud de capitala Alger, cel puțin 100 de persoane pierzandu-și viața, a anuntat presa locala si un martor, transmit Reuters și Al Jazeera.

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia de stiri Reuters.